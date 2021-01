Vaccino, Arcuri: “La Pfizer invierà 165mila dosi in meno” (Di domenica 17 gennaio 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha annunciato che la Pfizer invierà 165mila dosi di Vaccino in meno La Pfizer ridurrà l’invio delle nuove dosi di Vaccino anti Covid-19 di 165mila unità. A renderlo noto è l’ufficio stampa del commissario straordinario, Domenico Arcuri. Nel comunicato ufficiale si sottolinea che la decisione dell’azienda è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico, ha annunciato che ladiinLaridurrà l’invio delle nuovedianti Covid-19 diunità. A renderlo noto è l’ufficio stampa del commissario straordinario, Domenico. Nel comunicato ufficiale si sottolinea che la decisione dell’azienda è L'articolo proviene da Inews.it.

