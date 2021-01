Vaccini, Pfizer taglia le scorte. Il sospetto: vuole favorire il buon Biden. E Orban tratta con la Cina (Di domenica 17 gennaio 2021) Vaccini, Pfizer taglia le scorte e mette in difficoltà l’Europa e l’Italia. Il motivo è che l’azienda vuole favorire il neopresidente Joe Biden. Lo hanno applaudito come un salvatore dell’Occidente e ora bisogna pagare un prezzo. Lo scrive Il messaggero: “Il 14 gennaio Joe Biden annuncia un piano anti Covid che prevede di somministrare 100 milioni di dosi in 100 giorni”. Guarda caso, il giorno dopo Pfizer comunica il taglio delle forniture ai 27 paesi della Ue. Ci vuole poco a collegare le due cose. Vaccini, l’Italia rischia di perdere 56 mld di Pil E il collegamento è da brividi. Perché senza un piano di vacCinazioni funzionante non si esce dalla crisi e i ritardi eventuali a causa ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 gennaio 2021)lee mette in difficoltà l’Europa e l’Italia. Il motivo è che l’aziendail neopresidente Joe. Lo hanno applaudito come un salvatore dell’Occidente e ora bisogna pagare un prezzo. Lo scrive Il messaggero: “Il 14 gennaio Joeannuncia un piano anti Covid che prevede di somministrare 100 milioni di dosi in 100 giorni”. Guarda caso, il giorno dopocomunica il taglio delle forniture ai 27 paesi della Ue. Cipoco a collegare le due cose., l’Italia rischia di perdere 56 mld di Pil E il collegamento è da brividi. Perché senza un piano di vaczioni funzionante non si esce dalla crisi e i ritardi eventuali a causa ...

