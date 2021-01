Vaccini anti-Covid, sabato 10.070 in Lombardia In Italia oltre 1 milione 123 mila dosi (Di domenica 17 gennaio 2021) Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di sabato 16 gennaio, sono state effettuate 10.070 vaccinazioni anti-Covid. Le dischiarazioni di Arcuri in merito ai ritardi di consegna di Pfizer. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 17 gennaio 2021) Nelle strutture sanitarie della, nella giornata di16 gennaio, sono state effettuate 10.070 vaccinazioni. Le dischiarazioni di Arcuri in merito ai ritardi di consegna di Pfizer.

fanpage : 'Ue e Usa hanno già acquistato dosi di vaccino anti Covid per vaccinare due volte ogni suo abitante, ma l’Africa è… - SkyTG24 : A #Forlì, a causa di un guasto al congelatore, sono andate perdute 800 dosi del #vaccino anti #Covid di #Moderna. U… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Italia prima in Ue per vaccini effettuati, sono un milione' #ANSA - infoitinterno : Vaccini anti-Covid, Arcuri: 'Pfizer ha tagliato 165 mila dosi'. L'Umbria tra le sei regioni non penalizzate - webecodibergamo : Vaccini anti-Covid, la situazione aggiornata -