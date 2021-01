"Va a darsi arie dalla Venier. ma é nella m...". Feltri demolisce Arcuri ospite a Domenica In / Guarda (Di domenica 17 gennaio 2021) "Arcuri invece di andare in giro a comprare vaccini, va a Domenica In a darsi arie da salvatore della patria che invece è nella melma". Non le manda a dire, come suo solito, Vittorio Feltri commentando su Twitter l'ospitata di Domenico Arcuri, commissario straordinario sull'emergenza Covid, a Domenica In in onda su Rai Uno e condotto da Mara Venier. Feltri sbeffeggia e si prende in gioco di Arcuri proprio nei giorni in cui la polemica sulla vaccinazione e sui ritardi per l'arrivo delle dosi in Italia e anche la limitazione decisa dalla Pfizer, è diventata incandescente. La critica del direttore di Libero è chiara: in tempi di crisi meglio lavorare per risolvere i problemi che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) "invece di andare in giro a comprare vaccini, va aIn ada salvatore della patria che invece èmelma". Non le manda a dire, come suo solito, Vittoriocommentando su Twitter l'ospitata di Domenico, commissario straordinario sull'emergenza Covid, aIn in onda su Rai Uno e condotto da Marasbeffeggia e si prende in gioco diproprio nei giorni in cui la polemica sulla vaccinazione e sui ritardi per l'arrivo delle dosi in Italia e anche la limitazione decisaPfizer, è diventata incandescente. La critica del direttore di Libero è chiara: in tempi di crisi meglio lavorare per risolvere i problemi che ...

_Forza_Italia_ : RT @vfeltri: Arcuri invece di andare in giro a comprare vaccini, va a Domenica in a darsi arie da salvatore della patria che invece è nell… - fmazzoni7 : RT @vfeltri: Arcuri invece di andare in giro a comprare vaccini, va a Domenica in a darsi arie da salvatore della patria che invece è nell… - farfarello13 : RT @vfeltri: Arcuri invece di andare in giro a comprare vaccini, va a Domenica in a darsi arie da salvatore della patria che invece è nell… - fezcombo : RT @vfeltri: Arcuri invece di andare in giro a comprare vaccini, va a Domenica in a darsi arie da salvatore della patria che invece è nell… - CordioliMirco : RT @vfeltri: Arcuri invece di andare in giro a comprare vaccini, va a Domenica in a darsi arie da salvatore della patria che invece è nell… -

Ultime Notizie dalla rete : darsi arie Vaccini? No | Domenico Arcuri pensa al cinema | Lo ho fatto personalmente | ecco in che mani siamo Zazoom Blog Agenda da tavolo, ovvero l’imparare dilettevole e casual

Raramente gli storici dell’arte italiani hanno il dono della leggerezza e quando insistono su questioni essenzialmente accademiche diventano pedanti codificatori di un linguaggio pomposo, spesso incom ...

In poco più di un anno il Napoli è riuscito a far disamorare i tifosi

De Laurentiis cominciò con strane dichiarazioni sulle marchette, poi il ritiro. Un anno di stranezze, di oscure fetenzie ...

Raramente gli storici dell’arte italiani hanno il dono della leggerezza e quando insistono su questioni essenzialmente accademiche diventano pedanti codificatori di un linguaggio pomposo, spesso incom ...De Laurentiis cominciò con strane dichiarazioni sulle marchette, poi il ritiro. Un anno di stranezze, di oscure fetenzie ...