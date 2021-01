Usa, sparatoria a Phoenix: ci sono feriti (Di domenica 17 gennaio 2021) Usa, una sparatoria è avvenuta nelle prime ore del mattino nella città di Phoenix. Sul luogo le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. Una sparatoria si è verificata nella città di Phoenix e diverse persone sono rimaste ferite. La notizia è stata confermata dall’emittente nazionale Abc Arizona. Dalle prime notizie sembra che il conflitto a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Usa, unaè avvenuta nelle prime ore del mattino nella città di. Sul luogo le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. Unasi è verificata nella città die diverse personerimaste ferite. La notizia è stata confermata dall’emittente nazionale Abc Arizona. Dalle prime notizie sembra che il conflitto a L'articolo proviene da Inews.it.

TgLa7 : ??#Usa: sparatoria a #Phoenix, secondo la polizia locale ci sarebbero diversi feriti - luca79ind : Usa, sparatoria a Phoenix: un morto e diverse persone ferite - News24_it : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria a Phoenix: diverse persone ferite portate in ospedale #phoenix - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria a Phoenix: diverse persone ferite portate in ospedale #phoenix - flamanc24 : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria a Phoenix: diverse persone ferite portate in ospedale #phoenix -