Usa | l’e-bike sharing italiano di Vaimoo conquista il Ces 2021

Vaimoo, l'e-bike sharing italiano conquista il Ces 2021 (Di domenica 17 gennaio 2021) Vaimoo, la soluzione di e-bike sharing connesso progettata da Mermec, multinazionale italiana attiva nei settori delle tecnologie avanzate per il trasporto, vince il CES 2021 Innovation Awards Honoree, nella categoria Vehicle Intelligence and Transportation, al più importante evento internazionale dedicato all'elettronica, il Consumer Electronic Show che quest'anno si svolge in digitale dall'11 al 14 gennaio. Vaimoo, unica innovazione italiana premiata, è la soluzione completa di e-bike sharing, composta da biciclette elettriche, stazioni di ricarica e app per l'utilizzo del servizio, che consente di migliorare la distribuzione e la manutenzione della flotta attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, dati di geo-localizzazione e parametri di funzionamento ...

