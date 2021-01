USA fuori gioco nella terza giornata di Prada Cup (Di domenica 17 gennaio 2021) Il terzo e ultimo giorno del set di apertura per la Prada Cup Challenger Selection Series completa la prima metà della fase del girone all’italiana. INEOS Team UK (GBR) supera nuovamente i pronosticatori, Luna Rossa (ITA) mantiene la propria posizione e American Magic (USA) continua la spirale discendente. terza giornata di Prada Cup: Usa fuori gioco? RR2, Gara 2 – ITA vs GBR La prima regata della giornata è stata abbandonata a seguito di un forte spostamento di vento, risultato di una forte raffica di pioggia che ha investito il percorso proprio mentre le due barche stavano completando il secondo giro. La rotta ripristinata è stata orientata più verso ovest. Lo spostamento della brezza era proprio come le previsioni avevano suggerito ma significava che la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) Il terzo e ultimo giorno del set di apertura per laCup Challenger Selection Series completa la prima metà della fase del girone all’italiana. INEOS Team UK (GBR) supera nuovamente i pronosticatori, Luna Rossa (ITA) mantiene la propria posizione e American Magic (USA) continua la spirale discendente.diCup: Usa? RR2, Gara 2 – ITA vs GBR La prima regata dellaè stata abbandonata a seguito di un forte spostamento di vento, risultato di una forte raffica di pioggia che ha investito il percorso proprio mentre le due barche stavano completando il secondo giro. La rotta ripristinata è stata orientata più verso ovest. Lo spostamento della brezza era proprio come le previsioni avevano suggerito ma significava che la ...

