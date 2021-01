Uomini e Donne, Giorgio Manetti gela Maria De Filippi: “Ho dei dubbi” (Di domenica 17 gennaio 2021) Indimenticabile protagonista del trono over di Uomini e Donne, molto amato soprattutto grazie alla storia d’amore con Gemma Galgani, Giorgio Manetti è tornato a parlare della sua ex compagna e del talk-show di Canale 5 che l’ha reso famoso. Ma se solitamente le critiche del cavaliere fiorentino sono sempre state rivolte alla Galgani, stavolta l’uomo mette in dubbio niente meno che Maria De Filippi e la sua decisione di continuare a tenere Gemma in studio dopo ben undici anni di partecipazione a Uomini e Donne durante i quali non ha ancora trovato l’amore, ma solo tante storie che sono poi sempre naufragate (inclusa la storia con lui, durata appena otto o nove mesi). “È un’ottima conduttrice, ma non credo che le scelte le faccia ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 17 gennaio 2021) Indimenticabile protagonista del trono over di, molto amato soprattutto grazie alla storia d’amore con Gemma Galgani,è tornato a parlare della sua ex compagna e del talk-show di Canale 5 che l’ha reso famoso. Ma se solitamente le critiche del cavaliere fiorentino sono sempre state rivolte alla Galgani, stavolta l’uomo mette ino niente meno cheDee la sua decisione di continuare a tenere Gemma in studio dopo ben undici anni di partecipazione adurante i quali non ha ancora trovato l’amore, ma solo tante storie che sono poi sempre naufragate (inclusa la storia con lui, durata appena otto o nove mesi). “È un’ottima conduttrice, ma non credo che le scelte le faccia ...

