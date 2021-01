Un’altra defezione in Italia Viva | la deputata Rostan voterà fiducia a Conte

Leggi su dire

(Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – Italia Viva perde un altro deputato. Dopo l’annuncio di Vito De Filippo di ieri, è Michela Rostan a fare un passo avanti e spiegare perchè voterà la fiducia al governo Conte. Si tratta di due deputati, non di due senatori, quindi una scelta non decisiva ai fini della fiducia di martedì in Senato. Un segnale, comunque, del malumore che attraversa in queste ore i gruppi di Italia Viva.