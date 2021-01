Una rete che arriva fino al capo dei Servizi lavora nell’ombra per Conte. Lo rivela la Stampa (Di domenica 17 gennaio 2021) Che in Parlamento sia in corso un mercato delle vacche lo sanno tutti e non è una novità. Ma la denuncia che arriva dall’editoriale di Massimo Giannini sulla Stampa è inquietante per due ragioni: perché proviene da una testata che non è certo nemica di Conte e dell’attuale governo, perché tira in ballo apparati dello Stato che dovrebbero stare fuori dai giochi di palazzo. L’editoriale di Giannini: il rottamatore non ha tutte le colpe Cosa ha scritto Massimo Giannini? Intanto ha fatto notare che “ora scaricare sul Rottamatore tutte le colpe, e soprattutto illudersi che rottamando lui la Fenice Giallorossa rinasca più bella e più forte che prima, è solo una patetica impostura“. Quindi passa a denunciare “un gigantesco problema di “forma”. Camera e Senato che sospendono il lockdown e tornano suk levantini dove si negoziano voti e si ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 gennaio 2021) Che in Parlamento sia in corso un mercato delle vacche lo sanno tutti e non è una novità. Ma la denuncia chedall’editoriale di Massimo Giannini sullaè inquietante per due ragioni: perché proviene da una testata che non è certo nemica die dell’attuale governo, perché tira in ballo apparati dello Stato che dovrebbero stare fuori dai giochi di palazzo. L’editoriale di Giannini: il rottamatore non ha tutte le colpe Cosa ha scritto Massimo Giannini? Intanto ha fatto notare che “ora scaricare sul Rottamatore tutte le colpe, e soprattutto illudersi che rottamando lui la Fenice Giallorossa rinasca più bella e più forte che prima, è solo una patetica impostura“. Quindi passa a denunciare “un gigantesco problema di “forma”. Camera e Senato che sospendono il lockdown e tornano suk levantini dove si negoziano voti e si ...

