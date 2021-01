Una Mamma per Amica non va in onda oggi, il revival si è concluso con Rory e Jess? (Di domenica 17 gennaio 2021) Il cerchio si è chiuso in Una Mamma per Amica oppure no? I fan se lo chiedono ancora oggi nonostante sia passato ormai una settimana dal finale del revival in onda domenica scorsa. L’arrivo di Jess e la gravidanza di Rory hanno lasciato una speranza a tutti coloro che hanno sempre sognato di vedere la giovane delle Gilmore al suo fianco. Il finale del revival di Una Mamma per Amica non va in onda oggi e lo stesso farà nelle prossime settimane visto che le quattro puntate speciali sono terminate domenica scorsa quindi tutto quello che ne sarà di Rory è destinato a rimanere nei sogni dei fan fino a che qualcuno non annuncerà ufficialmente un nuovo capitolo.Al momento non ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Il cerchio si è chiuso in Unaperoppure no? I fan se lo chiedono ancoranonostante sia passato ormai una settimana dal finale delindomenica scorsa. L’arrivo die la gravidanza dihanno lasciato una speranza a tutti coloro che hanno sempre sognato di vedere la giovane delle Gilmore al suo fianco. Il finale deldi Unapernon va ine lo stesso farà nelle prossime settimane visto che le quattro puntate speciali sono terminate domenica scorsa quindi tutto quello che ne sarà diè destinato a rimanere nei sogni dei fan fino a che qualcuno non annuncerà ufficialmente un nuovo capitolo.Al momento non ...

