Un nuovo governo con chi non paga le tasse in Italia: "Fai ridere", l'ultima vergogna di premier Conte (Di domenica 17 gennaio 2021) Giuseppe Conte sta cercando i senatori per sostituire quelli di Italia Viva, ma ancora non li ha trovati. Ha cercato i socialisti come Riccardo Nencini, segretario del Psi, che si è detto disponibile solo con una maggioranza con i renziani. Conte si è rivolto ai democristiani, ma il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, non vuole essere paragonato a Mastella, "l'organizzatore del partito dei 'quattro gatti' per Conte", scrive Augusto Minzolini sul Giornale. Gli rimangono i parlamentari eletti all'estero - vedi il Maie - che non pagano neppure le tasse in Italia. "Sul piano formale è ineccepibile, sul piano sostanziale fa ridere", attacca ancora Minzolini. Ma secondo i numeri, almeno quelli che si conoscono oggi, il governo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Giuseppesta cercando i senatori per sostituire quelli diViva, ma ancora non li ha trovati. Ha cercato i socialisti come Riccardo Nencini, segretario del Psi, che si è detto disponibile solo con una maggioranza con i renziani.si è rivolto ai democristiani, ma il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, non vuole essere paragonato a Mastella, "l'organizzatore del partito dei 'quattro gatti' per", scrive Augusto Minzolini sul Giornale. Gli rimangono i parlamentari eletti all'estero - vedi il Maie - che nonno neppure lein. "Sul piano formale è ineccepibile, sul piano sostanziale fa", attacca ancora Minzolini. Ma secondo i numeri, almeno quelli che si conoscono oggi, ildi ...

"È stata Italia viva a uscire dal governo sbattendo la porta, nel modo più irresponsabile e nel momento più sbagliato" . (ilGiornale.it) E propone, in un’intervista al Corriere della Sera, un nuovo ...

Governo, Pd striglia Conte: non accettiamo tutto. Fronda M5S: no al Mes o pronti ad andare con Salvini

Per Conte si tratterebbe di dare ai responsabili ciò che non ha voluto dare a Iv: le dimissioni per scrivere un nuovo patto di governo e comporre una nuova squadra che preveda ministeri - magari nuovi ...

