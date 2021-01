“Umiliante” Lorella Cuccarini è incontenibile | si scaglia contro la Celentano Ecco cosa si sono dette

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando Alessandraha chiesto a Rosa di cambiarsi, rimproverandola per un abbigliamento giudicato poco idoneo. Nella sala prove era presente anche Elena D’Amario, su richiesta di, la quale, avendo contratto il Covid, non poteva essere presente. La lite tra Alessandraed Elena D’Amario I toni che laha rivolto a Rosa nonpiaciuti ad Elena, ma l’insegnante le ha risposto stizzita: Non sei qua per fare l’avvocato difensore. Non te lo permetto. Sei venuta qui per vedere? Stai al tuo posto. La discussione tra le due si è fatta sempre più accesa. Elena ha accusato l’insegnante, sostenendo che i duri rimproveri della professoressa blocchino l’allieva, facendole perdere la tranquillità ...