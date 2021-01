Tunisia, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine (Di domenica 17 gennaio 2021) In Tunisia, nonostante il lockdown ed il coprifuoco in vigore da giorni, per la terza notte consecutiva ci sono stati disordini tra manifestanti e forze dell'ordine. Ingenti i danni provocati da ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 17 gennaio 2021) In, nonostante il lockdown ed il coprifuoco in vigore da giorni, per la terza notte consecutiva ci sono stati disordini tra. Ingenti i danni provocati da ...

Agenzia_Ansa : In #Tunisia scontri in molte località del paese 'Casseur' in azione, sfidano il coprifuoco scattato causa Covid. A… - Agenzia_Ansa : #Tunisia Notte di disordini in varie città, centinaia di arresti #ANSA - SkyTG24 : Tunisia, media locali: scontri tra gruppi di giovani e polizia in molte località del Paese - TytoAlb82433730 : RT @Italia_Notizie: Tunisia, notte di disordini e scontri con le forze dell’ordine: centinaia di arresti soprattutto giovanissimi https://t… - tulisso : RT @Agenzia_Ansa: #Tunisia Notte di disordini in varie città, centinaia di arresti #ANSA -