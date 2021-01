Tunisia, disordini in varie città nonostante il lockdown: centinaia di arresti (Di domenica 17 gennaio 2021) Ancora una notte di disordini e scontri tra gruppi di giovani e forze di sicurezza in molte città della Tunisia, nonostante il lockdown. centinaia gli arrestati, tra cui molti minorenni. Sono state ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 gennaio 2021) Ancora una notte die scontri tra gruppi di giovani e forze di sicurezza in moltedellailgli arrestati, tra cui molti minorenni. Sono state ...

Ancora una notte di disordini e scontri tra gruppi di giovani e forze di sicurezza in molte città della Tunisia, nonostante il lockdown. Centinaia gli arrestati, tra cui molti minorenni. Sono state ...

Tunisia: Susa, rivolte e arresti

Si sono registrate ieri sera una serie di rivolte simultanee nei quartieri di Al-Aouina e Sidi Abdel-Hamid, a Susa (Sousse), in ...

Si sono registrate ieri sera una serie di rivolte simultanee nei quartieri di Al-Aouina e Sidi Abdel-Hamid, a Susa (Sousse), in ...