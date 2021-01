Tumori | doppia mazzata del Covid Diagnosi e cura sono al rallenty

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ogni anno in Italia circa 370 mila cittadinicolpiti dal cancro e più del 50% riesce a guarire, complice laprecoce. Perchè ciò sia possibile la prevenzione, i progressi della medicina, l'accesso alle terapie e la riabilitazione fanno la differenza. Per chi sta lottando contro un cancro, quest'ultimo anno è stato più complesso in termini di qualità della vita e di costi socio-sanitari.rallentati per un pò i percorsi di screening per laprecoce, ma anche di trattamento e follow up di chi già era inSegui su affaritaliani.it