Trump, i social e la rabbia anti establishment. Tanto tuonò che piovve (Di domenica 17 gennaio 2021) Per Socrate, progenitore del metodo scientifico, la frase "Tanto tuonò che piovve" indica il verificarsi di qualcosa di prevedibile. Il prevedibile non si limita a quello che il conformismo vuol vedere rimuovendo i disagi anche psicologici. La frustrazione di chi ha assaltato il Campidoglio a Washington DC era prevedibile; la rabbia di chi imbratta e abbatte le statue del passato era prevedibile. Possiamo facilmente prevedere che se non si darà ascolto al malcontento dei cittadini (i tuoni), il rifiuto dello status quo rappresentato dalle grandi burocrazie e dall'establishment finanziario e mediatico sarà ancora più radicale (la pioggia e poi l'uragano). Non ci possiamo lamentare della pioggia se non ci curiamo dei tuoni. Le profonde e rapide trasformazioni che hanno accompagnato il processo di ...

Il Pentagono ha rifiutato la richiesta di Donald Trump di organizzare una grande parata militare con folle di sostenitori in pieno stile USA nel giorno del suo addio. Il ...

A suscitare allarme molti post sui social media e sui siti dell'estrema destra in cui da giorni si invitano i sostenitori di Trump a marciare oggi su Washington, con un corteo che dovrebbe raggiungere ...

Il Pentagono ha rifiutato la richiesta di Donald Trump di organizzare una grande parata militare con folle di sostenitori in pieno stile USA nel giorno del suo addio. Il ...A suscitare allarme molti post sui social media e sui siti dell'estrema destra in cui da giorni si invitano i sostenitori di Trump a marciare oggi su Washington, con un corteo che dovrebbe raggiungere ...