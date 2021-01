Trionfo Napoli, 6-0 alla Fiorentina! Doppio Insigne, Demme, Lozano, Zielinski e Politano (Di domenica 17 gennaio 2021) Un uragano abbatte la Fiorentina. Il Napoli vince per 6-0, giornataccia per Prandelli, vittoria mai in discussione dopo un primo tempo che ha visto la squadra di Gattuso chiudere sul 4-0. Insigne ha sbloccato dopo cinque minuti su assist di Petagna, al 36’ il radDoppio di Demme servito sempre dall’attaccante ex Spal, al 38’ il tris di Lozano illuminato da Insigne, proprio al 45’ il poker di Zielinski. La Fiorentina aveva avuto qualche buona occasione sotto di un gol, poi è sparita. Nella ripresa la manita del Napoli grazie a un rigore trasformato da Insigne al 27’, al 44’ il 6-0 firmato Politano. Foto: Sito Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Un uragano abbatte la Fiorentina. Ilvince per 6-0, giornataccia per Prandelli, vittoria mai in discussione dopo un primo tempo che ha visto la squadra di Gattuso chiudere sul 4-0.ha sbloccato dopo cinque minuti su assist di Petagna, al 36’ il raddiservito sempre dall’attaccante ex Spal, al 38’ il tris diilluminato da, proprio al 45’ il poker di. La Fiorentina aveva avuto qualche buona occasione sotto di un gol, poi è sparita. Nella ripresa la manita delgrazie a un rigore trasformato daal 27’, al 44’ il 6-0 firmato. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

