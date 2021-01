Trattamento Sanitario Obbligatorio e Rems, il garante Ciambriello presenta il report (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Martedì 19 gennaio alle ore 11.30, si terrà a Napoli, nella sala Multimediale del Consiglio Regionale, isola F 13, la presentazione del “report su: Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems)”, A cura dell’Ufficio del garante Regionale delle persone private della libertà personale della Campania, Samuele Ciambriello .La pubblicazione si inserisce in un percorso di studio e approfondimento sui temi più attuali della realtà carceraria e dei luoghi in cui vi è la privazione della libertà personale, in cui l’Ufficio del garante è impegnato e che ha visto, finora, la produzione di opuscoli e quaderni su Covid e carcere, il tema dei suicidi, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Martedì 19 gennaio alle ore 11.30, si terrà a Napoli, nella sala Multimediale del Consiglio Regionale, isola F 13, lazione del “su:(TSO) e Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza ()”, A cura dell’Ufficio delRegionale delle persone private della libertà personale della Campania, Samuele.La pubblicazione si inserisce in un percorso di studio e approfondimento sui temi più attuali della realtà carceraria e dei luoghi in cui vi è la privazione della libertà personale, in cui l’Ufficio delè impegnato e che ha visto, finora, la produzione di opuscoli e quaderni su Covid e carcere, il tema dei suicidi, ...

giagnoni_luca : @Ezio36640283 @pbecchi @gzibordi @Phdbioscienze 1. Per qualsiasi trattamento sanitario viene chiesta una “liberator… - Samira1577 : @Cartabellotta È diritto INVIOLABILE rifiutare qualsiasi trattamento sanitario. Non è nel suo diritto usare etichet… - antokindness : RT @deb_first1: @pbecchi Proprio per questo sono convintamente per l'autodeterminazione. Io scelgo per me, non posso obbligare un altro ad… - ugomuffo : RT @Fabiasroma1981: Rifiuto categoricamente la logica secondo cui la libertà di viaggiare e di abbracciarsi, che fanno parte dei diritti di… - MariaLu91149151 : RT @Fabiasroma1981: Rifiuto categoricamente la logica secondo cui la libertà di viaggiare e di abbracciarsi, che fanno parte dei diritti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattamento Sanitario Il vaccino anti-Covid 19 è implicitamente obbligatorio in Italia? Altalex Imposizione del vaccino Covid per i sanitari: croce e delizia!

Da più parti d'Italia si inseguono notizie di coloro i quali, vorrebbero spingere i sanitari verso un obbligo vaccinale. Pur in uno slancio propositivo e ...

Comune, Polizia Municiale: due operazioni concluse con successo nel Centro Storico

Gli agenti sono intervenuti per un caso di tentato suicidio e per un tso. Grosseto: La giornata di venerdì ha visto l’intervento degli agenti della Polizia municipale per due casi molto delicati. Le o ...

Da più parti d'Italia si inseguono notizie di coloro i quali, vorrebbero spingere i sanitari verso un obbligo vaccinale. Pur in uno slancio propositivo e ...Gli agenti sono intervenuti per un caso di tentato suicidio e per un tso. Grosseto: La giornata di venerdì ha visto l’intervento degli agenti della Polizia municipale per due casi molto delicati. Le o ...