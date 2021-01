Trama Il Segreto di martedì 19 gennaio 2021, l’agghiacciante scoperta di Filiberto (Di domenica 17 gennaio 2021) L’attentato a La Puebla ha causato non pochi disagi, tra questi anche la scomparsa di Alicia. Cosa ne sarà di lei? Intanto, Filiberto chi è stato l’autore di tale increscioso episodio e, durante la puntata de Il Segreto di martedì 19 gennaio 2021, vedremo la sua reazione e cosa deciderà di fare. Il Segreto Trama puntata, Antonita avverto Adolfo e Tomas in merito all’attentato La puntata de Il Segreto di martedì 19 gennaio 2021, Maqueda spiegherà a Tomas di essersi recato all’appuntamento con l’acquirente sconosciuto per restituirgli tutti i soldi. Stranamente, l’uomo lo ha fatto picchiare dai suoi scagnozzi quando ha scoperto che non intendeva vendere le miniere di Isabel. Intanto, Antoñita avviserà ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 17 gennaio 2021) L’attentato a La Puebla ha causato non pochi disagi, tra questi anche la scomparsa di Alicia. Cosa ne sarà di lei? Intanto,chi è stato l’autore di tale increscioso episodio e, durante la puntata de Ildi19, vedremo la sua reazione e cosa deciderà di fare. Ilpuntata, Antonita avverto Adolfo e Tomas in merito all’attentato La puntata de Ildi19, Maqueda spiegherà a Tomas di essersi recato all’appuntamento con l’acquirente sconosciuto per restituirgli tutti i soldi. Stranamente, l’uomo lo ha fatto picchiare dai suoi scagnozzi quando ha scoperto che non intendeva vendere le miniere di Isabel. Intanto, Antoñita avviserà ...

Tra De Los Visos e Alicia Urrutia è calato il gelo. Ma c’è anche qualcun altro che cerca di allontanare de Los Visos e la Urrutia ancora di più. Don Filiberto è entrato a far parte degli Arcangeli. La ...

Il Segreto: anticipazioni, novità e aggiornamenti riguardo la trama dell’episodio di oggi 17 Gennaio. Maqueda confessa a Tomas che ...

