Tragedia Rigopiano | sobria cerimonia di commemorazione nel IV anniversario

(Di domenica 17 gennaio 2021) Pescara - A causa dell'emergenza sanitaria quest'anno è stata organizzata unae in forma privata per commemorare le vittime dell'hotel. L'appuntamento è domani, lunedì 18 gennaio, a quattro anni dal giorno in cui una valanga travolse e distrusse il resort di Farindola (Pescara), provocando la morte di 29 persone. Le celebrazioni prenderanno il via alle 15 presso la fontana 300 metri prima dell'hotel; da lì partirà la fiaccolata dei familiari fino al totem del resort, un tempo ingresso della struttura, neppure sfiorato dalla valanga. Alle 15.30 alzabandiera con il silenzio suonato dalla tromba. A seguire deposizione di fiori davanti all'obelisco e una preghiera per gli "Angeli di". Alle 16.15 la messa e alle 16.49 un coro intonerà "Signore delle cime" e si lasceranno volare in cielo ...