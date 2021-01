(Di domenica 17 gennaio 2021) A Sheffield allo stadio Brammal Lane nel match della 19.ma giornata di Premier League inglese tra i padroni di casa dello United e ilHotspur si è registrato un nuovo. L'attaccante degli Spursè il diciottesimo giocatore nella storia della Premier League a segnare 20 gol da fuori area. Il 27enne inglese ha raggiunto l'ex attaccante del Manchester Unitede l'ex del Chelsea Gianfranco. Ilha vinto 3-1 a Sheffield portandosi al quarto posto in classifica.caption id="attachment 1081295" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OptaJoe/status/1350816770731503617" ITA Sport Press.

PremierShowIT : Il Tottenham vince in scioltezza a Bramall Lane e sale al quinto posto. Gli Spurs battono lo Sheffield United con i… - ItaSportPress : Tottenham, Harry Kane eguaglia il record di Cristiano Ronaldo e Zola - - andreafabris96 : Il ?? #Fulham ferma il ??? #Tottenham sull'1-1: Ivan #Cavaleiro ???? risponde ad Harry #Kane ??????????????.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Harry

Sky Sport

La partita Sheffield United - Tottenham di Domenica 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Premier League ...Sheffield United-Tottenham è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.