Torino, il ribaltone è pronto: il presidente vuole cacciare l’allenatore (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Torino si prepara al cambio in panchina: il presidente Cairo sembra deciso a mandare via Giampaolo: i possibili sostituti (websource)Il Torino potrebbe cambiare allenatore. Il presidente granata, Urbano Cairo, sembra ormai deciso. Per il tecnico Marco Giampaolo potrebbe essere fatale lo 0-0 contro lo Spezia, che ha giocato praticamente tutta la partita in 10 uomini. La differenza tra #Torino e #Spezia è che una delle due è una squadra. #TorinoSpezia — Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 16, 2021 Un rendimento troppo al di sotto delle aspettative, con la squadra granata in zona retrocessione. Cairo ha dato tempo all’allenatore, confortato anche da qualche risultato positivo, ma stavolta la misura sembra colma. Il presidente è stufo e starebbe per ... Leggi su instanews (Di domenica 17 gennaio 2021) Ilsi prepara al cambio in panchina: ilCairo sembra deciso a mandare via Giampaolo: i possibili sostituti (websource)Ilpotrebbe cambiare allenatore. Ilgranata, Urbano Cairo, sembra ormai deciso. Per il tecnico Marco Giampaolo potrebbe essere fatale lo 0-0 contro lo Spezia, che ha giocato praticamente tutta la partita in 10 uomini. La differenza tra #e #Spezia è che una delle due è una squadra. #Spezia — Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 16, 2021 Un rendimento troppo al di sotto delle aspettative, con la squadra granata in zona retrocessione. Cairo ha dato tempo al, confortato anche da qualche risultato positivo, ma stavolta la misura sembra colma. Ilè stufo e starebbe per ...

ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: La posizione di Marco #Giampaolo è in discussione: in caso di ribaltone (riflessioni in corso...) il #Torino pensa a Davide… - ildiavolo_d : RT @NicoSchira: La posizione di Marco #Giampaolo è in discussione: in caso di ribaltone (riflessioni in corso...) il #Torino pensa a Davide… - AMinghetti : RT @NicoSchira: La posizione di Marco #Giampaolo è in discussione: in caso di ribaltone (riflessioni in corso...) il #Torino pensa a Davide… - Davide1926___ : RT @NicoSchira: La posizione di Marco #Giampaolo è in discussione: in caso di ribaltone (riflessioni in corso...) il #Torino pensa a Davide… - GranataAndy : RT @NicoSchira: La posizione di Marco #Giampaolo è in discussione: in caso di ribaltone (riflessioni in corso...) il #Torino pensa a Davide… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino ribaltone Torino, il ribaltone è pronto: il presidente vuole cacciare l’allenatore instaNews Panchine Serie A: Giampaolo e Gotti a forte rischio esonero

Il presidente del Torino Cairo e quello dell’Udinese Pozzo pensano ad una svolta per cercare di cambiare la stagione Il Torino di Marco Giampaolo e l’Udinese di Luca Gotti continuano il trend negativo ...

Un primo nome per il dopo Giampaolo è già trapelato

Il pareggio contro lo Spezia mette in bilico la panchina di Giampaolo e secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira circola già un nome per sostituirlo: "La posizione di ...

Il presidente del Torino Cairo e quello dell’Udinese Pozzo pensano ad una svolta per cercare di cambiare la stagione Il Torino di Marco Giampaolo e l’Udinese di Luca Gotti continuano il trend negativo ...Il pareggio contro lo Spezia mette in bilico la panchina di Giampaolo e secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira circola già un nome per sostituirlo: "La posizione di ...