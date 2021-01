Torino, Giampaolo esonerato. Arriva Nicola (Di domenica 17 gennaio 2021) Torino - Il tecnico Marco Giampaolo è stato esonerato dal Torino : la società granata ha scelto di non dare ulteriore fiducia all'ex Sampdoria e Milan . Il suo successore sarà Davide Nicola , che l'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021)- Il tecnico Marcoè statodal: la società granata ha scelto di non dare ulteriore fiducia all'ex Sampdoria e Milan . Il suo successore sarà Davide, che l'...

Fantacalcio : Torino-Spezia, Giampaolo: 'La superiorità numerica ci ha penalizzato' - CB_Ignoranza : Torino 0-0 Spezia. In 11 contro 10 dal 5º minuto. 2 tiri in porta... avvenuti nel recupero. Il Torino è palesemente… - TuttoMercatoWeb : ?? #Torino, la delusione di #Cair: 'Bruttissima partita, la peggiore della stagione. ,#Giampaolo? Certo che resta su… - mister_mister_w : Ma come ? Il Torino ha esonerato Giampaolo? Ora che è in piena zona retrocessione? E perché lo hanno fatto? Perché… - ContinassaMech : #Giampaolo esonerato, panchina del #Torino che va a #Nicola. -