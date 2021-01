Torino | Giampaolo all’ultima spiaggia | l’ipotesi Ventura e la posizione di Cairo Le ultime

(Di domenica 17 gennaio 2021) Prosegue il momento negativo del.La compagine granata non riesce proprio ad ingranare la marcia giusta. Dopo un'accennata ripresa nelleuscite di Serie A e il pareggio nei 120 minuti contro il Milan in Coppa Italia, la squadra allenata da Marconon riesce ad andare oltre lo 0-0 nel match interno contro lo Spezia. Una prestazione opaca e un'altra partita dal poco spessore e carattere collettivo sta nuovamente mettendo a serio rischio ladel tecnico granata, sempre più vicino ad un possibile esonero.VIDEO-Spezia, le certezze di: “Vedo il mio futuro a tinte granata”È stata una partita molto brutta, pessima, pensavo di vedere una squadra diversa: macerto che resta sulla panchina.Queste le parole del ...

PREOCCUPAZIONE – «Questo pareggio sommato alla nostra classifica ci mette in difficoltà ma la squadra è migliorata rispetto all’inizio. Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato dopo il pareggio ...Per il momento, dunque, la linea del club di via Arcivescovado sembra quella di continuare con il tecnico. - TORINO, 16 GEN - 'E' stata una partita molto brutta, pessima, pensavo di vedere una squadra ...