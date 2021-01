Torino, Giampaolo al capolinea: Nicola è vicino (Di domenica 17 gennaio 2021) Il presidente Urbano Cairo avrebbe ormai optato per l'esonero dell'allenatore Marco Giampaolo. Il principale favorito per sostituirlo sembra proprio Davide Nicola, che proprio in queste ore sta ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) Il presidente Urbano Cairo avrebbe ormai optato per l'esonero dell'allenatore Marco. Il principale favorito per sostituirlo sembra proprio Davide, che proprio in queste ore sta ...

Fantacalcio : Torino-Spezia, Giampaolo: 'La superiorità numerica ci ha penalizzato' - CB_Ignoranza : Torino 0-0 Spezia. In 11 contro 10 dal 5º minuto. 2 tiri in porta... avvenuti nel recupero. Il Torino è palesemente… - TuttoMercatoWeb : ?? #Torino, la delusione di #Cair: 'Bruttissima partita, la peggiore della stagione. ,#Giampaolo? Certo che resta su… - Fiorentinanews : A #Torino salta la panchina di #Giampaolo, manca solo l'ufficialità per l'arrivo in granata di Davide #Nicola - codeghino10 : RT @CorSport: #Torino, #Giampaolo esonerato. Arriva #Nicola ?? -