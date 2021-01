Torino, esonero in vista per Giampaolo? I possibili sostituti (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Torino valuta attentamente l’ipotesi di esonerare Marco Giampaolo, al momento legato ai granata insieme al suo staff con un contratto sino al 2022 Sono ore di riflessione in casa Torino dopo il pareggio casalingo contro lo Spezia. Nonostante le parole del presidente Urbano Cairo, il tecnico Marco Giampaolo è seriamente a rischio esonero. Per la successione, secondo Tuttosport, i primi nomi valutati dalla dirigenza granata sono quelli di Davide Nicola e Leonardo Semplici. Più defilati ma comunque da tenere in considerazione anche Roberto Donadoni e Moreno Longo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Ilvaluta attentamente l’ipotesi di esonerare Marco, al momento legato ai granata insieme al suo staff con un contratto sino al 2022 Sono ore di riflessione in casadopo il pareggio casalingo contro lo Spezia. Nonostante le parole del presidente Urbano Cairo, il tecnico Marcoè seriamente a rischio. Per la successione, secondo Tuttosport, i primi nomi valutati dalla dirigenza granata sono quelli di Davide Nicola e Leonardo Semplici. Più defilati ma comunque da tenere in considerazione anche Roberto Donadoni e Moreno Longo. Leggi su Calcionews24.com

