Torino, cambio in panchina: Marco Giampaolo esonerato da Cairo (Di domenica 17 gennaio 2021) Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Torino. Il presidente Urbano Cairo, dopo il pareggio scialbo ottenuto in casa contro lo Spezia Calcio in campionato, ha deciso di esonerare l’ex tecnico di Milan e Sampdoria. I granata, terzultimi in Serie A, stanno vivendo un momentaccio alleviato, soltanto, dalla vittoria per 3-0 sul campo del Parma. Dopo il pari contro la compagine spezzina, rimasta in dieci per tutta la partita, il massimo dirigente dei piemontesi ha deciso di cambiare guida tecnica. È atteso soltanto il comunicato che ufficializzerà la presa di posizione del club granata. Comunicazione che dovrebbe giungere dopo aver trovato l’erede dell’ormai ex mister: piacciono Moreno Longo, che ha lasciato la panchina del Torino proprio per Marco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021)non è più l’allenatore del. Il presidente Urbano, dopo il pareggio scialbo ottenuto in casa contro lo Spezia Calcio in campionato, ha deciso di esonerare l’ex tecnico di Milan e Sampdoria. I granata, terzultimi in Serie A, stanno vivendo un momentaccio alleviato, soltanto, dalla vittoria per 3-0 sul campo del Parma. Dopo il pari contro la compagine spezzina, rimasta in dieci per tutta la partita, il massimo dirigente dei piemontesi ha deciso di cambiare guida tecnica. È atteso soltanto il comunicato che ufficializzerà la presa di posizione del club granata. Comunicazione che dovrebbe giungere dopo aver trovato l’erede dell’ormai ex mister: piacciono Moreno Longo, che ha lasciato ladelproprio per...

