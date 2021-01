TMW: operazione Milik in chiusura al Marsiglia, nuova offerta da 9 milioni più bonus (Di domenica 17 gennaio 2021) TuttoMercatoWeb riporta che il Marsiglia ha presentato una nuova offerta al Napoli per Arkadiusz Milik, che avvicina ulteriormente il polacco al club francese. L’Olympique Marsiglia ha alzato la propria offerta a 9 milioni di euro più altri 5 di bonus, includendo inoltre una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante polacco, che si prepara dunque ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera, in Ligue 1. Già in settimana, il giocatore ha trovato l’accordo con l’OM per ciò che riguarda l’ingaggio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) TuttoMercatoWeb riporta che ilha presentato unaal Napoli per Arkadiusz, che avvicina ulteriormente il polacco al club francese. L’Olympiqueha alzato la propriaa 9di euro più altri 5 di, includendo inoltre una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante polacco, che si prepara dunque ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera, in Ligue 1. Già in settimana, il giocatore ha trovato l’accordo con l’OM per ciò che riguarda l’ingaggio. L'articolo ilNapolista.

