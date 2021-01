“Ti do 120mila euro al mese se mi lasci fare l’amore con tua moglie” (Di domenica 17 gennaio 2021) Il suo exploit, prima come modella e poi come attrice nella serie "Jane the virgin", ha conquistato tutti negli Stati Uniti. Qualcuno, però, è andato decisamente oltre. Come poter negare quanto sia sexy la 24enne brasiliana Greice Santo? Tra shooting fotografici e performance sul set, la ragazza è sempre una delizia per gli occhi. La bellezza di Greice ha conquistato anche il miliardario canadese Daryl Katz, proprietario anche della squadra di hockey sul ghiaccio degli Edmonton Oilers, una franchigia NHL dell'Alberta. (Continua..) L'uomo, infatti, le avrebbe fatto una proposta indecente e ricchissima. Ventimila dollari a notte, per trascorrere insieme sei notti al mese per un anno: il tutto per una cifra pari a circa 1 milione e 800 mila euro. Una proposta decisamente ricca, quella del 55enne Katz, che per convincere la ragazza ad ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 gennaio 2021) Il suo exploit, prima come modella e poi come attrice nella serie "Jane the virgin", ha conquistato tutti negli Stati Uniti. Qualcuno, però, è andato decisamente oltre. Come poter negare quanto sia sexy la 24enne brasiliana Greice Santo? Tra shooting fotografici e performance sul set, la ragazza è sempre una delizia per gli occhi. La bellezza di Greice ha conquistato anche il miliardario canadese Daryl Katz, proprietario anche della squadra di hockey sul ghiaccio degli Edmonton Oilers, una franchigia NHL dell'Alberta. (Continua..) L'uomo, infatti, le avrebbe fatto una proposta indecente e ricchissima. Ventimila dollari a notte, per trascorrere insieme sei notti alper un anno: il tutto per una cifra pari a circa 1 milione e 800 mila. Una proposta decisamente ricca, quella del 55enne Katz, che per convincere la ragazza ad ...

JohnRambo2014 : RT @GarauSilvana: #costruttori ........ di truffe. Oltre 120mila euro di donazioni per i terremotati dirottati sul conto del sindaco #leghi… - ZzuCicciu : RT @GarauSilvana: #costruttori ........ di truffe. Oltre 120mila euro di donazioni per i terremotati dirottati sul conto del sindaco #leghi… - Mario26775746 : RT @GarauSilvana: #costruttori ........ di truffe. Oltre 120mila euro di donazioni per i terremotati dirottati sul conto del sindaco #leghi… - tormentony : RT @GarauSilvana: #costruttori ........ di truffe. Oltre 120mila euro di donazioni per i terremotati dirottati sul conto del sindaco #leghi… - MovengoAnchio : RT @GarauSilvana: #costruttori ........ di truffe. Oltre 120mila euro di donazioni per i terremotati dirottati sul conto del sindaco #leghi… -

Ultime Notizie dalla rete : 120mila euro Fisco:0,8% italiani oltre 120mila euro,paga 16% Irpef totale ANSA Nuova Europa Gori è il re delle plusvalenze da record del Pisa

La cessione del portiere e gli altri affari di mercato valgono 4 milioni di euro nel bilancio al 30 giugno 2020 ...

Costruttori perduti: Marussia

Come il nome della band di Fomenko, nata sotto l’Unione Sovietica: Secret. Nel 2009 Marussia Motors raddoppiò con il modello B2, prezzo da listino da almeno 120 mila euro. Con buon tempismo fu ...

La cessione del portiere e gli altri affari di mercato valgono 4 milioni di euro nel bilancio al 30 giugno 2020 ...Come il nome della band di Fomenko, nata sotto l’Unione Sovietica: Secret. Nel 2009 Marussia Motors raddoppiò con il modello B2, prezzo da listino da almeno 120 mila euro. Con buon tempismo fu ...