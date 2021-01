Terza corsia, aperto il nuovo cavalcavia al Nodo di Palmanova (Di domenica 17 gennaio 2021) E' stato aperto al traffico poco prima delle 02,00 di questa notte - con sei ore di anticipo rispetto al programma - il nuovo cavalcavia sulla direttrice Udine - Trieste del Nodo di Palmanova. Si ... Leggi su udinetoday (Di domenica 17 gennaio 2021) E' statoal traffico poco prima delle 02,00 di questa notte - con sei ore di anticipo rispetto al programma - ilsulla direttrice Udine - Trieste deldi. Si ...

TgrRaiFVG : Completati in anticipo sulla tabella di marcia i lavori al nodo di Palmanova per il completamento del quarto e ulti… - messveneto : Terza corsia, completati i lavori sul Nodo di Palmanova: Aperto al traffico poco prima delle 2 di domenica 17 genna… - IlFriuli : A4, aperto al traffico il nuovo cavalcavia del Nodo di Palmanova. Si tratta del quarto e ultimo sovrappasso realizz… - putipronti : RT @AutoviePress: Attenzione. Lavori terza corsia: chiuso il tratto autostradale della #A4 fra #Latisana e il Nodo di #Portogruaro (in entr… - LuceverdeRadio : RT @AutoviePress: Attenzione. Lavori terza corsia: chiuso il tratto autostradale della #A4 fra #Latisana e il Nodo di #Portogruaro (in entr… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza corsia Terza corsia, completati i lavori sul Nodo di Palmanova Il Messaggero Veneto Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 18 gennaio

Nella terza fase i lavori andranno a interessare via dei Vespucci tra via Pistoiese e via Stazione delle Cascine con l’istituzione di divieti di sosta e di transito. Chiusura anche per la corsia di ...

A4, aperto il nuovo cavalcavia del nodo di Palmanova

TRIESTE. E’ stato aperto al traffico poco prima delle 2 della notte fra sabato 16 e domenica 17 gennaio – con sei ore di anticipo rispetto al programma – il nuovo cavalcavia sulla direttrice Udine – T ...

Nella terza fase i lavori andranno a interessare via dei Vespucci tra via Pistoiese e via Stazione delle Cascine con l’istituzione di divieti di sosta e di transito. Chiusura anche per la corsia di ...TRIESTE. E’ stato aperto al traffico poco prima delle 2 della notte fra sabato 16 e domenica 17 gennaio – con sei ore di anticipo rispetto al programma – il nuovo cavalcavia sulla direttrice Udine – T ...