Telese Terme | martedì interruzione idrica in mattinata | le zone interessate

(Bn) – La Gesesa ha comunicato che, a causa di lavori sulla rete in via Lagni,19 gennaio il servizio idrico subirà un'dalle ore 8 alle ore 12 nelle seguenti: Via Trieste Via Lagni Via Belluno (dal civ. 1 al civ.78) Via Ubaldo Mainolfi Via Solferino Via Isonzo Via Ferdinando Palasciano Per Emergenze e Guasti é sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800511717. Disservizi, da oggi, si possono segnalare anche dal proprio cellulare attraverso l'App My GESESA.