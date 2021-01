Tanti auguri Michelle Obama | la First Lady che ha rotto gli schemi

Leggi su dilei

(Di domenica 17 gennaio 2021)è una di quelle donne destinate a rimanere nella storia. Non solo per essere stata la primaafroamericana degli Stati Uniti, ma per quella che è e sarà la sua eredità, culturale e politica. Terminati i suoi otto anni alla Casa Bianca,non è rimasta a guardare, anzi. Nel 2018 è uscito Becoming, la sua autobiografia, entrata subito tra i bestseller e tutt’oggi uno dei libri più venduti su Amazon. Da quel volume è nato l’omonimo documentario Netflix, che ha seguito l’exdurante alcune tappe promozionali del libro. Recentemente ha dato vita a un podcast su Spotify in cui si mette a nudo, parlando del marito, ma anche di quelle che sono le sue sensazioni in questo assurdo periodo che stiamo vivendo. Durante i suoi anni a ...