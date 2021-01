“Tanta paura”. La terra trema ancora: sisma in Italia. Cosa è successo (Di domenica 17 gennaio 2021) Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona di Milo (Catania) alle 18.47 a una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). Inoltre, nel pomeriggio, uno sciame sismico è stato registrato nel territorio di Milo, alle pendici dell’Etna. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato sei lievi scosse di magnitudo superiore a 1.2, a partire dalle 06.08 di stamane. Quella più forte, di magnitudo 2.0, è stata registrata alle 15.27, a 10 chilometri ad ovest da Milo ad una profondità di 1 chilometro. Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 16.21 alle pendici nord orientali dell’Etna dall’Ingv di Catania. L’ipocentro è stato localizzato a 3,2 chilometri a sud-ovest di Solicchiata, frazione di Castiglione di Sicilia, a una profondità di 16 chilometri. Al momento non si hanno segnalazioni di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona di Milo (Catania) alle 18.47 a una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). Inoltre, nel pomeriggio, uno sciame sismico è stato registrato nel territorio di Milo, alle pendici dell’Etna. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato sei lievi scosse di magnitudo superiore a 1.2, a partire dalle 06.08 di stamane. Quella più forte, di magnitudo 2.0, è stata registrata alle 15.27, a 10 chilometri ad ovest da Milo ad una profondità di 1 chilometro. Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 16.21 alle pendici nord orientali dell’Etna dall’Ingv di Catania. L’ipocentro è stato localizzato a 3,2 chilometri a sud-ovest di Solicchiata, frazione di Castiglione di Sicilia, a una profondità di 16 chilometri. Al momento non si hanno segnalazioni di ...

DANIELA74412685 : @5e5curioso1965 ??????.. tanta paura per niente.. santa donna - giosubapnea : Questa mattina sveglio alle 3 per vedere le regate di Luna Rossa, e aver capito di avere uno skipper con tanta paur… - bjbj48291081 : Giulia sei crollata perché hai tanta paura su tante cose? Ma allora cavolo non sparare a zero su coloro che ti vogl… - via_portami : @carlakak Vero, ma non sarebbero giunti a questo punto se non avessero visto tanta paura del voto per attaccamento… - muhaj_agim : @NicolaPorro @GioSallusti Protesta Americana pro Tramp e paragonabile a muro di Berlino. Per questo li fa tanta paura -

Ultime Notizie dalla rete : Tanta paura Torino-Spezia 0-0, poche emozioni tanta paura TIMgate La Tezenis si è rialzata «Gruppo orgoglioso La paura è alle spalle»

Rinati. Lo vedi dai sorrisi, dagli abbracci, dalla rabbia agonistica. Rinati, comunque vada a finire. La Tezenis pare essersi definitivamente... Scopri di più ...

Tre contagiati a Portopalo ma il sindaco chiude le scuole, “docenti provenienti da Comuni infetti”

Nonostante Portopalo di Capo Passero, a sud di Siracusa, sia quasi un Comune Covid free, il sindaco ha disposto lo stesso la chiusura di tutti gli istituti scolastici. Il timore è per i professori pro ...

Rinati. Lo vedi dai sorrisi, dagli abbracci, dalla rabbia agonistica. Rinati, comunque vada a finire. La Tezenis pare essersi definitivamente... Scopri di più ...Nonostante Portopalo di Capo Passero, a sud di Siracusa, sia quasi un Comune Covid free, il sindaco ha disposto lo stesso la chiusura di tutti gli istituti scolastici. Il timore è per i professori pro ...