Supercoppa italiana, Juve-Napoli: formazioni e in tv

Mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 21, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà inscena la trentatreesima edizione della finale di Supercoppa italiana tra la Juventus, campione d'Italia in carica, e il Napoli, detentore della Coppa Italia, conquistata lo scorso giugno proprio a spese dei bianconeri. 

Quali sono i precedenti tra le due squadre? Juventus e Napoli si sono affrontati tre volte in questa manifestazione (1990, 2012 e 2014). Il bilancio sorride ai bianconeri con 2 successi a 1. I campioni d'Italia si sono aggiudicati il trofeo in otto occasioni (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 e 2018), mentre gli azzurri due volte (1990 e 2014). 

Juventus-Napoli: le probabili formazioni 
Tra i bianconeri, Pirlo dovrà riunciare ...

