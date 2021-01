Supercoppa all’Athletic | 3-2 ai supplementari contro il Barça

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ladi Spagna finisce nelle mani dell'Athletic Bilbao. Vincono i baschi una partita dalle mille emozioni. Una doppietta di Griezmann sembrava indirizzare la coppa verso il Barcellona, ma il gol in pieno recupero di Villalibre porta la sfida ai. Nei 30 minuti aggiuntivi ne approfitta l'Athletic con Williams che firma il definitivo 3-2. Allo scadere c'è anche l'espulsione di Leo Messi in seguito ad un colpo di frustrazione nei confronti di Villalibre a palla lontana e rilevato dal VAR. Rosso diretto e trofeo tutto della formazione basca. Quella che doveva essere la serata della rinascita del Barcellona, si è trasformata in una notte da incubo.