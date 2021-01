Stefano De Martino, notizia a sorpresa: fan contrariati (Di domenica 17 gennaio 2021) Stefano De Martino, arriva una notizia a sorpresa ma i fan non gradiscono. Ecco di cosa si tratta e cosa sta succedendo. Salta la seconda puntata di ‘Stasera tutto è possibile’: il programma in onda su Rai 2, condotto fino al 2018 da Amadeus e affidato a Stefano Martino dallo scorso anno, non andrà in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 gennaio 2021)De, arriva unama i fan non gradiscono. Ecco di cosa si tratta e cosa sta succedendo. Salta la seconda puntata di ‘Stasera tutto è possibile’: il programma in onda su Rai 2, condotto fino al 2018 da Amadeus e affidato adallo scorso anno, non andrà in L'articolo proviene da Inews.it.

PasqualeMarro : Stefano De Martino tagliato il suo programma, non andrà in onda questa sera - quelliche_rai2 : Stefano De Martino gioca con noi di #QCC a “Segui il labiale” ?? in coppia con Omar Fantini. Il risultato è tutto da… - PatriziaAlessa2 : RT @bubinoblog: #StaseraTuttoePossibile non andrà in onda domani sera. Lo annuncia Stefano De Martino. Lo show verrà sostituito con uno spe… - Luca190499 : RT @iamblueyes_: Appreciation Tweet per la bio di Stefano De Martino #StaseraTuttoEPossibile - infoitcultura : Cosa c' è scritto sulla carta di identità di Amadeus | ma davvero? La rivelazione di Stefano De Martino -