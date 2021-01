Stefano De Martino: “Il gossip? Mi ha destabilizzato” (Di domenica 17 gennaio 2021) Stefano De Martino non è più solo l’ex marito di Belén Rodrìguez e neanche l’ex ballerino che si è fatto notare nelle prime edizioni di Amici, è oggi un volto giovane dello spettacolo sui cui la Rai ha puntato. Ha deciso d’abbandonare la danza per affacciarsi ad un universo televisivo diverso, ma questo non gli fa dimenticare da dove è partito. Stefano è grato a Maria De Filippi per le tante opportunità che gli ha dato, ma soprattutto gli ha fatto conoscere Belén Rodrìguez, ormai sua ex moglie e madre del figlio Santiago. Ospite di Tv Talk Stefano De Martino ha parlato della sua carriera di conduttore e di come è cresciuto professionalmente negli ultimi anni: da Made in sud a Stasera Tutto è possibile l’ex ballerino è felice del percorso intrapreso, punta al serale del sabato sera un suo sogno da ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 17 gennaio 2021)Denon è più solo l’ex marito di Belén Rodrìguez e neanche l’ex ballerino che si è fatto notare nelle prime edizioni di Amici, è oggi un volto giovane dello spettacolo sui cui la Rai ha puntato. Ha deciso d’abbandonare la danza per affacciarsi ad un universo televisivo diverso, ma questo non gli fa dimenticare da dove è partito.è grato a Maria De Filippi per le tante opportunità che gli ha dato, ma soprattutto gli ha fatto conoscere Belén Rodrìguez, ormai sua ex moglie e madre del figlio Santiago. Ospite di Tv TalkDeha parlato della sua carriera di conduttore e di come è cresciuto professionalmente negli ultimi anni: da Made in sud a Stasera Tutto è possibile l’ex ballerino è felice del percorso intrapreso, punta al serale del sabato sera un suo sogno da ...

