Spostamenti, parrucchieri, palestre e sci: cosa si può fare e cosa no. Tutte le regole zona per zona (Di domenica 17 gennaio 2021) cosa è consentito e cosa è vietato nell'Italia divisa in zone, secondo l'ultimo Dpcm con le misure anti-Covid, in cui rispetto ai precedenti non ci sono più limitazioni allo spostamento nelle seconde ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021)è consentito eè vietato nell'Italia divisa in zone, secondo l'ultimo Dpcm con le misure anti-Covid, in cui rispetto ai precedenti non ci sono più limitazioni allo spostamento nelle seconde ...

leggoit : Spostamenti, parrucchieri, palestre e sci: cosa si può fare e cosa no. Tutte le regole zona per zona - infoitinterno : Zona arancione e rossa, da oggi nuovo Dpcm. Parrucchieri, spostamenti, amici: cosa possiamo fare - Il… - infoitinterno : Zona arancione e rossa, da oggi nuovo Dpcm. Parrucchieri, spostamenti, amici: cosa possiamo fare - rebeccalandi88 : Zona arancione e rossa, da oggi nuovo Dpcm. Parrucchieri, spostamenti, amici: cosa possiamo fare… - infoitinterno : Da oggi Como e Lombardia in zona rossa. Negozi, spostamenti, supermercati, parrucchieri: la guida -