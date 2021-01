Spallanzani, al via il richiamo per gli operatori sanitari vaccinati il 27 dicembre (Di domenica 17 gennaio 2021) Al via i primi richiami del vaccino anti-Covid allo Spallanzani di Roma. Tra oggi e domani verranno somministrati i richiami ai 130 operatori sanitari e delle Uscar (Unità speciali di continuità ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) Al via i primi richiami del vaccino anti-Covid allodi Roma. Tra oggi e domani verranno somministrati i richiami ai 130e delle Uscar (Unità speciali di continuità ...

Agenzia_Ansa : Arcuri: 'E' davvero sconsigliabile utilizzare un tipo di vaccino anti Covid per la prima dose e uno diverso per la… - Agenzia_Ansa : #Arcuri: '#Pfizer ha tagliato 165 mila dosi del #vaccino'. Solo sei regioni non saranno penalizzate #Covid-19 #ANSA - Agenzia_Ansa : Al via i richiami del #vaccino allo Spallanzani di Roma #ANSA - Adnkronos : #vaccinoCovid, al via i richiami allo #Spallanzani - FulvioCapitanio : La riduzione delle forniture di vaccini obbliga a ridurre il ritmo di vaccinazione per rispettare le seconde dosi p… -