SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Palermo-Virtus Francavilla 1-2 (Di domenica 17 gennaio 2021) Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in campo, potete esprimere 1 solo voto per il "MIGLIORE in campo" e 1 solo voto per il "PEGGIORE in campo". Scorri in basso.poll id="1373"poll id="1375" Leggi su mediagol (Di domenica 17 gennaio 2021) Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in, potete esprimere 1 solo voto per il "in" e 1 solo voto per il "in". Scorri in basso.poll id="1373"poll id="1375"

matti26411622 : Sondaggio a puro scopo informativo, non prendetevela pls Secondo voi Giulia va in nomination? Chi la vota secondo v… - WiAnselmo : ##Sondaggio: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di #Palermo-Virtus Francavilla 1-2 - Mediagol : ##Sondaggio: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di #Palermo-Virtus Francavilla 1-2 - calciomercatoit : MOMENTO SONDAGGIO ??#InterJuventus crocevia scudetto: senza titolo, tra #Conte e #Pirlo chi rischia di più l'esonero ? Vota, RT e Commenta - NickZaccaria10 : @EdoardoMecca1 Se la Juve gioca da #Juve effettivamente ha tutte le carte in tavola per vincere stasera, di certo n… -

Ultime Notizie dalla rete : SONDAGGIO Vota SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Palermo-Virtus Francavilla 1-2 Mediagol.it Napoli-Fiorentina 6-0, vota il migliore in campo

AVVERTENZA: le rilevazioni online de Il Mattino non hanno un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scop ...

Ai democratici non conviene un Conte forte

Il sondaggio trasmesso l’altra sera da ‘Porta a porta’ dice che una lista Conte prenderebbe il 12 per cento dei voti, succhiandoli per metà al Pd che scenderebbe da 19.5 punti ad appena 13. Noi siamo ...

AVVERTENZA: le rilevazioni online de Il Mattino non hanno un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scop ...Il sondaggio trasmesso l’altra sera da ‘Porta a porta’ dice che una lista Conte prenderebbe il 12 per cento dei voti, succhiandoli per metà al Pd che scenderebbe da 19.5 punti ad appena 13. Noi siamo ...