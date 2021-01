Sondaggi politici elettorali oggi 17 gennaio | Renzi cala al 2 | 4% dopo l’apertura della crisi

Leggi su tpi

(Di domenica 17 gennaio 2021)17: ultimissimi– Secondo l’ultimoo realizzato dall’istituto Ipsos per il CorriereSera,di governo ha fatto ulteriormentere i consensi per Italia Viva. Il partito di, infatti, perde lo 0,6 per cento rispetto all’ultima rilevazione e si assesta sul 2,4 per cento complessivo. Se si votasse, Italia Viva non entrerebbe in parlamento. Gli italiani dunque non sembrano aver apprezzato le ultime mosse di. Nello stessoo, infatti, il 44 per cento degli ...