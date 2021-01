Somministrate 29 296 dosi su 37 315 vaccini disponibili

Leggi su udine20

(Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 29.296 iinoculati finora in Friuli Venezia Giulia, su 37.315. Lo si evince dai metadati contenuti nel “ReportAnti Covid-19” del Ministero della Salute e del Commissario straordinario Covid-19. In Fvg, dal 31 dicembre 2020, sono 19.143 gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino, seguiti dal personale non sanitario (6.936) e dagli ospiti di strutture residenziali (3.217). Di questi, 19.581 sono donne e 9.715 uomini.La fascia d’età maggiormente coinvolta finora è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 7.056 vaccinati, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 5.941. Gli over 70 vaccinati ad oggi sono 3.678, mentre quelli compresi tra i 60 e i 69 anni ammontano a 3.614. Fino a ora il Fvg ha inoculato il 78,5% ...