Slittino, Oberhof 2021: Geisenberger trionfa nel singolo femminile, Voetter ottava (Di domenica 17 gennaio 2021) Dominio in prima e seconda manche per la tedesca Natalie Geisenberger, capace di vincere prima e seconda manche (col record della pista) e di aggiudicarsi dopo tanti secondi posti la vittoria numero cinquanta in una tappa di coppa del mondo di Slittino su pista artificiale, piazzando l’acuto a Oberhof 2021 nel singolo femminile. Dopo la prima manche era già in testa la padrona di casa, mentre le azzurre in chiaro-scuro con Andrea Voetter tredicesima, Verena Hofer ventesima e Nina Zoeggeler ventiseiesima. Proprio la Voetter è strepitosa nella seconda manche in cui è capace di chiudere col quinto crono, recuperando tante posizioni e trovando l’ottava piazza complessiva: una top-10 importante e meritata per quella che oggi, in terra ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Dominio in prima e seconda manche per la tedesca Natalie, capace di vincere prima e seconda manche (col record della pista) e di aggiudicarsi dopo tanti secondi posti la vittoria numero cinquanta in una tappa di coppa del mondo disu pista artificiale, piazzando l’acuto anel. Dopo la prima manche era già in testa la padrona di casa, mentre le azzurre in chiaro-scuro con Andreatredicesima, Verena Hofer ventesima e Nina Zoeggeler ventiseiesima. Proprio laè strepitosa nella seconda manche in cui è capace di chiudere col quinto crono, recuperando tante posizioni e trovando l’piazza complessiva: una top-10 importante e meritata per quella che oggi, in terra ...

sportface2016 : #Slittino, #Oberhof: #Geisenberger trionfa nel singolo femminile, ottimo ottavo posto per #Voetter - vitasportivait : ?? #Slittino | #FILuge Tabù finalmente sfatato per Natalie Geisenberger! ?????? La tedesca finora aveva collezionato… - Luca_Monta_ : RT @vitasportivait: ?? #Slittino | #Oberhof ???? Felix Loch ???? in questa stagione: ?? ?? ?? ?? ?? 5° ?? ?????? ?? In classifica overall di CdM ha 290… - vitasportivait : ?? #Slittino | #Oberhof ???? Felix Loch ???? in questa stagione: ?? ?? ?? ?? ?? 5° ?? ?????? ?? In classifica overall di CdM ha… - argo979 : #Slittino A Oberhof il tedesco Loch si conferma invincibile. Decimo il nostro Fischnaller. Quinto posto per gli az… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino Oberhof Slittino, Coppa del Mondo Oberhof 2021: arriva finalmente la vittoria per Natalie Geisenberger. Ottima ottava Andrea Voetter OA Sport Slittino, Oberhof 2021: Geisenberger trionfa nel singolo femminile, Voetter ottava

Slittino: nella tappa di Coppa del Mondo di Oberhof 2021 Geisenberger trionfa nel singolo femminile, Voetter ottava ...

Slittino, Coppa del Mondo Oberhof 2021: arriva finalmente la vittoria per Natalie Geisenberger. Ottima ottava Andrea Voetter

Finalmente è arrivata una vittoria attesa ormai da quasi due anni. Prima lo stop per maternità, poi una serie interminabile di secondi posti: ad Oberhof è riuscita a tornare sul gradino più alto del p ...

Slittino: nella tappa di Coppa del Mondo di Oberhof 2021 Geisenberger trionfa nel singolo femminile, Voetter ottava ...Finalmente è arrivata una vittoria attesa ormai da quasi due anni. Prima lo stop per maternità, poi una serie interminabile di secondi posti: ad Oberhof è riuscita a tornare sul gradino più alto del p ...