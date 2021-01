Slittino naturale, Coppa del Mondo Val Passiria 2021: Italia in trionfo con Pigneter/Lanthaler (Di domenica 17 gennaio 2021) Arriva una vittoria per l’Italia a chiudere il week-end di Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale in Val Passiria: gli azzurri infatti si impongono nel team competition, la gara a coppie con un uomo e una donna. Gli azzurri trionfano con Evelin Lanthaler e Patrick Pigneter che timbrano il tempo di 1:55.31. Seconda l’Austria in 1:55.87 con Unterberger/Kammerlander, poi la Russia terza in 1:56.97 con Lawrentjeva/Bukin. Ordine d’arrivo team competition Val Passiria (Ita):1. Lanthaler/Pigneter (Ita) 1’55?31 2. Unterberger/Kammerlander (Aut) +0?56 3. LAwrentjeva/Bukin (Rus) +1?66 4. Slyusar/Lenko (Ucr) +5?60 5. Bachmann/DIetz (Ger) 5?66 Foto: FIL Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Arriva una vittoria per l’a chiudere il week-end dideldisu pistain Val: gli azzurri infatti si impongono nel team competition, la gara a coppie con un uomo e una donna. Gli azzurri trionfano con Eveline Patrickche timbrano il tempo di 1:55.31. Seconda l’Austria in 1:55.87 con Unterberger/Kammerlander, poi la Russia terza in 1:56.97 con Lawrentjeva/Bukin. Ordine d’arrivo team competition Val(Ita):1.(Ita) 1’55?31 2. Unterberger/Kammerlander (Aut) +0?56 3. LAwrentjeva/Bukin (Rus) +1?66 4. Slyusar/Lenko (Ucr) +5?60 5. Bachmann/DIetz (Ger) 5?66 Foto: FIL

