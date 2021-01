Slittino naturale, Coppa del Mondo 2021: nel singolo maschile in Val Passiria vince ancora Thomas Kammerlander. Terzo Pigneter (Di domenica 17 gennaio 2021) Non arriva neanche in casa la prima vittoria stagionale nel singolo maschile per l’Italia nella Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. In Val Passiria oggi è andata in scena gara-2, ma ad imporsi è nuovamente l’Austria. Doppietta per Thomas Kammerlander che riesce a trionfare con il tempo di 1:49.96, battendo di 67 centesimi sul connazionale Michael Scheikl. Il Bel Paese deve accontentarsi del podio della propria stella Patrick Pigneter, Terzo a 1”09 di ritardo. A completare la top-5 troviamo quarto Alex Gruber a 1.28, mentre quinto è il russo Grigory Bukin a 2.63 davanti al connazionale Aleksandr Egorov a 2.68. Gli altri italiani: settimo Stefan Federer a 2.73, nono Florian Clara a 3.03. Foto: ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Non arriva neanche in casa la prima vittoria stagionale nelper l’Italia nelladeldisu pista. In Valoggi è andata in scena gara-2, ma ad imporsi è nuovamente l’Austria. Doppietta perche riesce a trionfare con il tempo di 1:49.96, battendo di 67 centesimi sul connazionale Michael Scheikl. Il Bel Paese deve accontentarsi del podio della propria stella Patricka 1”09 di ritardo. A completare la top-5 troviamo quarto Alex Gruber a 1.28, mentre quinto è il russo Grigory Bukin a 2.63 davanti al connazionale Aleksandr Egorov a 2.68. Gli altri italiani: settimo Stefan Federer a 2.73, nono Florian Clara a 3.03. Foto: ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: Slittino su pista naturale: Lanthaler è straordinaria, in Val Passiria altra doppietta azzurra #sledding #16Gennaio #slitti… - neveitalia : Slittino su pista naturale: Lanthaler è straordinaria, in Val Passiria altra doppietta azzurra #sledding #16Gennaio… - SMSNEWSOFFICIAL : SLITTINO SU PISTA NATURALE: Nella tappa di Coppa del mondo sulla pista della Val Passiria (Bz), Evelin Lanthaler ha… - flamminiog : RT @sportface2016: #Slittino naturale, ancora grande Italia con #Lanthaler e Pigneter/Clara - AnsaTrentinoAA : Slittino: cdm pista naturale; successo per Lanthaler. Nel doppio si impongono Fabian e Simon Achenrainer (A) |#ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino naturale Slittino naturale, Evelin Lanthaler concede il bis in Val Passiria, nel doppio secondi Pigneter/Clara OA Sport Slittino su pista naturale: Lanthaler è straordinaria, in Val Passiria altra doppietta azzurra

La tappa di Coppa del Mondo vede la padrona di casa firmare la doppietta, ancora davanti a Greta Pinggera. Battuti nel doppio Pigneter/Clara, domenica il gran finale.

Slittino naturale, Coppa del Mondo Val Passiria: Lanthaler vince ancora, Pignter/Clara secondi nel doppio

Slittino naturale, Coppa del Mondo 2020/2021: in Val Passiria quarta vittoria stagionale per Evelin Lanthaler, nel doppio maschile secondi Pigneter e Clara ...

La tappa di Coppa del Mondo vede la padrona di casa firmare la doppietta, ancora davanti a Greta Pinggera. Battuti nel doppio Pigneter/Clara, domenica il gran finale.Slittino naturale, Coppa del Mondo 2020/2021: in Val Passiria quarta vittoria stagionale per Evelin Lanthaler, nel doppio maschile secondi Pigneter e Clara ...