Silvana Curcio | la giovane che ha conquistato il cuore dell’ex gieffino Biagio D’Anelli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021)è la bellissima tedesca che ha fatto perdere la testa a. Residente a Stoccarda è amante della moda e tutto ciò che le si collega. Un mondo che le appartiene da anni, talmente tanto che ha deciso di fare della moda il centro della sua carriera, ad oggi, infatti, è manager presso una ditta di calzature. Simpatica e bella nello stesso mondo, è riuscita a conquistare molti uomini. Ha partecipato a Miss Italia nel Mondo nell’anno 2004, condotto da Carlo Conti, all’età di 25 anni. Laaveva dichiarato di essere molto legata all’Italia, raccontando: “Tra Italia e Germania non ho dubbi: il miobatte per gli azzurri. Non ho una seconda squadra, come molte altre miss. Voglio solo che vinca l’Italia”. La vita privata di...