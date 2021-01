Siamo in zona rossa: cosa si può fare da oggi al 31 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) Entra in vigore da oggi domenica 17 gennaio l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che dichiara la Lombardia zona rossa, con regole più restrittive per contenere la terza ondata di contagi da coronavirus. Il ministero ha confermato la zona rossa fino al 31 gennaio sulla base del monitoraggio di venerdì quando l’indice Rt Lombardo da 1,24 della scorsa settimana è arrivato a 1,38. Intanto il governo della Regione Lombardia, come già annunciato ieri, intende contestare questa decisione. E, in attesa di un ricorso al Tar, il presidente Attilio Fontana ha inviato una lettera al ministro Speranza con una sorta di “contro-dossier” sull’analisi dei parametri in base ai quali vengono stabilite le zone per dimostrare come la Lombardia potrebbe invece ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 gennaio 2021) Entra in vigore dadomenica 17l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che dichiara la Lombardia, con regole più restrittive per contenere la terza ondata di contagi da coronavirus. Il ministero ha confermato lafino al 31sulla base del monitoraggio di venerdì quando l’indice Rt Lombardo da 1,24 della scorsa settimana è arrivato a 1,38. Intanto il governo della Regione Lombardia, come già annunciato ieri, intende contestare questa decisione. E, in attesa di un ricorso al Tar, il presidente Attilio Fontana ha inviato una lettera al ministro Speranza con una sorta di “contro-dossier” sull’analisi dei parametri in base ai quali vengono stabilite le zone per dimostrare come la Lombardia potrebbe invece ...

