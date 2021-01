Sheffield United-Tottenham domenica | ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il calendario dellovive uno dei suoi momenti peggiori: dopo questa sfida, due trasferte consecutive a Manchester, per incontrare prima i Red Devils e poi i Citizens. Con zero punti quasi certi all’orizzonte, e la distanza con la quartultima che nel frattempo potrebbe essersi dilatata se le Blades non raccoglieranno nulla, ecco che InfoBetting: Scommesse Sportive e