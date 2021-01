Sheffield-Tottenham | Mourinho | “Grande prestazione | gol incredibile di Ndombele”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 gennaio 2021) Josèha concesso un’intervista a Match of the Day, commentando ladel suocontro loUnited. La diciannovesima giornata della Premier League 2020/2021 ha premiato gli Spurs, vittoriosi fuori casa mediante il risultato di 1-3, magro bottino secondo il parere del tecnico lusitano. Le reti di Aurier, Kane ehanno regalato il successo a, ecco le sue parole nel post-match: “Abbiamo giocato molto bene. Avremmo potuto segnare più gol nel primo tempo, abbiamo dominato il gioco. Abbiamo commesso un errore molto basilare, siamo stati puniti con un gol che li ha riportati in partita, ma poi siamo riusciti a realizzare un’azionee tornare in doppio vantaggio.è stato ...